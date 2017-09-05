«Работы возле ВЧ на Маршала Жукова завершат за 8 месяцев, а затем территорию приведут в первоначальный вид», — Степанов

17:10 / 30.10.2017

ОДЕССА, 30 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов заявил, что предприятие, начавшее строительство детского спортивного комплекса возле воинской части на пр-те Маршала Жукова завершит работы за 8 месяцев, а затем приведёт соседнюю территорию «в первоначальный вид», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом губернатор заявил сегодня, 30 октября, на экстренном совещании в ОГА по вопросу ситуации в районе аэродрома «Школьный».

Губернатор отметил, что речь идёт о территории, которая прилегает к детскому спортивному комплексу, и он прекрасно осведомлен, что проведена временная установка техники для строительных нужд, которая имеет все правовые основания. Причем, согласно документации, предприниматели после завершения работ обязались привести территорию в первоначальный вид.

По его словам, неуместно говорить о рейдерских действиях: «это недопустимая форма поведения, когда в воскресенье в 8:45 заявляется о рейдерском захвате территории военных!».

Глава ОГА внес предложение, чтобы работы были завершены в течение оговоренных 8 месяцев, после чего забор уберут и приведут территорию в надлежащий вид — «а до тех пор был установлен статус-кво».

По словам губернатора, об этом же он говорил с министром обороны Украины.

«Второй вопрос состоит в дооформлении земли, принадлежащей Министерству обороны», — добавил М. Степанов. По его данным, военные пользуются документами еще 1948 года и на сегодняшний день у них нет ни одного правоустанавливающего документа ни на один участок на который они претендуют.

Оформить документы на землю и выдать документы он поручил Одесскому городскому голове Геннадию Труханову.

Губернатор добавил, что министр обороны просил передать ему лично все обращения по передаче земли, но оказалось, что нет ни одного документа на эту тему.

Глава ОГА также напомнил ситуацию с распашкой земель Тарутинской степи и последующим оформлением земель на военное ведомство.

В свою очередь, Г. Труханов заявил, что такими «громкими обращениями» как «рейдерский захват» не стоит привлекать внимание к своим проблемам. По его словам, городская власть всегда оказывала посильную помощь военным частям, в том числе материальную, и возьмёт на себя все работы по установлению права собственности военных частей.

«Впредь очень прошу вас давать свои заявления корректно», — подчеркнул он. И пообещал выделить людей, которые в сотрудничестве с представителями военного ведомства оформят право собственности.