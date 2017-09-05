Рейтинг деятельности 26 районов области составили в Одесской ОГА

17:14 / 27.10.2017

ОДЕССА, 27 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской облгосадминистрации представили рейтинг деятельности 26 районных администраций области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 октября, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

Как отметили в пресс-службе, при составлении рейтинга сравнивались результаты работы РГА по таким показателям, как промышленность, строительство, сельское хозяйство, капитальные и прямые иностранные инвестиции, а также уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг.

Первое место рейтинга заняла Беляевский РГА. На это повлияли темпы строительства, прямые иностранные инвестиции и оплата населением жилищно-коммунальных услуг.

Второе и третье месте соответственно заняли Саратская и Тарутинская РГА. На это повлияли, в первую очередь, темпы строительства. «Также мы знаем, что Сарата в этом полугодии стала лидером по урожайности зерновых и зернобобовых. В обоих районах является рост зарплаты. Эти позиции в рейтинге показывают, что даже периферийные районы, которые находятся далеко от моря и Одессы, могут быть среди лидеров», — отметил директор департамента экономической политики ОГА Дмитрий Радулов.

На четвертом месте — Лиманская РГА. Географическая близость к морю и Одессы влияет на развитие промышленности и показатель привлечения инвестиций в район. «Однако, таким районам очень трудно удерживать лидирующие позиции. Показатели делятся на одного жителя. Для того, чтобы продемонстрировать рост, им нужно искать значительные суммы иностранных инвестиций», — отметила заместитель председателя ОГА Светлана Шаталова.

На пятом месте среди лидирующих оказалась Арцизская РГА. Преимуществом этого района стал промышленный комплекс, представленный солнечными электростанциями.

«Также здесь растут доходы местных бюджетов: председатель Арцизской РГА приложил большие усилия, чтобы решить вопрос уплаты налогов на землю и арендной платы», — сообщил Д. Радулов.

Особо были отмечены проблемы четвёрки, замыкающей список. На 23 месте — Ивановская РГА. «Здесь вообще отсутствует промышленный показатель», — сообщил Д. Радулов. А вице-губернатор отметила, что «любое промышленное предприятие сразу даст бешеный темп роста для оценки деятельности района».

24 место заняла Николаевская РГА. В районе низкий уровень сельхозпроизводства, быстро растет налоговый долг, а также отсутствуют прямые иностранные инвестиции.

На 25 месте — Кодымская РГА — из-за низкого уровня капитальных инвестиций, отсутствия прямых иностранных инвестиций, а также проблем с оплатой жилищно-коммунальных услуг населением.

На последнем месте рейтинга оказалась Захаровская РГА. «Надо отметить, что глава района был назначен только в мае 2017 года. На сегодняшний день он должен принять максимальные меры, чтобы вытащить район», — отметил Д. Радулов.

Светлана Шаталова подвела итоги исследования и сообщила, что в конце года по указанным показателям будет оцениваться эффективность работы глав РГА, поэтому те, кто находятся в конце списка, должны очень активно работать, чтобы подтвердить квалификацию.