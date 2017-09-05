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Очередное заседание одесского исполкома назначено на 30 ноября
17:04 / 26.10.2017
ОДЕССА, 26 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Очередное заседание исполнительного комитета Одесского горсовета назначено на 30 ноября, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 26 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, 30 ноября в 11:00 состоится заседание исполнительного комитета Одесского горсовета.
В предварительную повестку дня пока включен один вопрос — об исполнении бюджета города Одессы за 9 месяцев 2017 года.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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