Одесса > Новости > Власти Очередное заседание одесского исполкома назначено на 30 ноября 17:04 / 26.10.2017 ОДЕССА, 26 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Очередное заседание исполнительного комитета Одесского горсовета назначено на 30 ноября, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 26 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета. По информации департамента, 30 ноября в 11:00 состоится заседание исполнительного комитета Одесского горсовета. В предварительную повестку дня пока включен один вопрос — об исполнении бюджета города Одессы за 9 месяцев 2017 года. версия для печати