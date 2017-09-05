«Контролирующие органы созданы, чтобы проверять, а если у них возникают вопросы — мы всегда можем ответить», — мэр

12:31 / 26.10.2017

ОДЕССА, 26 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский городской голова Геннадий Труханов прокомментировал обыски, проведенные у него дома и в рабочем кабинете детективами НАБУ, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Сегодня, 26 октября, после заседания исполкома, на котором вся повестка дня была принята единогласно, городской голова ответил на вопросы журналистов. Основная часть этих вопросов касалась обысков, проведенных антикоррупционным бюро у мэра 23 октября.

Г. Труханов ответил, что контролирующие органы «для того и существуют, чтобы проверять, и если у них возникают вопросы — мы всегда на них можем ответить».

«Во время обысков лично я находился на юбилее у мамы, поэтому для себя узнал много нового. А другие люди для себя хотят «экшна»...», — заявил мэр.

Отвечая на вопрос о том, что обыски касались отношений города с одесским аэропортом, Г. Труханов сказал: «городские власти пошли по правильному пути, когда узнали, что имущество аэропорта ускользает от городской громады. И основные требования нового договора с аэропортом привели к тому, что позиции города существенно укрепились. У города появилось право выходить из договора в случае невыполнения обязательств инвестором, и даже забирать имущество, в результате чего было забрано 10 объектов, а также сохранилась возможность контроля за ходом дела, в частности за сроками строительства. Когда же и это не принесло должного эффекта, мы сделали еще один шаг и вышли из договора».

В вопросах о причинах обысков прозвучала и компания «Ростдорстрой». Мэр заявил, что не имеет к ней никакого отношения, но то, что её проверяли он рассматривает как позитивную тенденцию.

«Меня вдохновляет, что контролирующие органы работают. Кто хочет работать — пусть работает и подаёт документы на тендеры», — отметил он.

Мэр также добавил, что «псевдоборец с коррупцией — бывший губернатор Саакашвили, когда на трассе «Одесса – Рени» целовал в макушку водителя самосвала за качественно выполненное дорожное покрытие, даже не подозревал, что это сотрудник компании «Ростдорстрой», а все лучше дороги, в том числе этот участок построены именно этой компанией, которая в силу своей компетентности выигрывает тендеры».