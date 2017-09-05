Министр социальной политики завтра посетит Одессу и область

15:17 / 25.10.2017

ОДЕССА, 25 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завтра, 26 октября, Одесскую область посетит с рабочим визитом министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 октября, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По информации пресс-службы, программа рабочего визита главы Минсоцполитики в Одесскую область, в частности, предусматривает вручение ключей от квартиры в пос. Авангард и ценных подарков ребенку-сироте.

Сопровождать А. Реву в поездке будет председатель ОГА Максим Степанов.