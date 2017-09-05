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Министр социальной политики завтра посетит Одессу и область
15:17 / 25.10.2017
ОДЕССА, 25 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завтра, 26 октября, Одесскую область посетит с рабочим визитом министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 25 октября, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.
По информации пресс-службы, программа рабочего визита главы Минсоцполитики в Одесскую область, в частности, предусматривает вручение ключей от квартиры в пос. Авангард и ценных подарков ребенку-сироте.
Сопровождать А. Реву в поездке будет председатель ОГА Максим Степанов.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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