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Сессия облсовета назначена на 21 декабря
11:18 / 25.10.2017
ОДЕССА, 25 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Очередная сессия Одесского областного совета назначена на 21 декабря, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 25 октября, в пресс-службе Одесского областного совета.
По информации пресс-службы, 21 декабря в 10:00 в сессионном зале Одесского областного совета начнется пленарное заседание четырнадцатой сессии областного совета VII созыва. Место проведения: админздание Одесского областного совета (пр-т Шевченко, 4, 4-й этаж).
После пленарного заседания состоится брифинг председателя областного совета Анатолия Урбанского.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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