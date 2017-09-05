Одесса > Новости > Власти Сессия облсовета назначена на 21 декабря 11:18 / 25.10.2017 ОДЕССА, 25 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Очередная сессия Одесского областного совета назначена на 21 декабря, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 25 октября, в пресс-службе Одесского областного совета. По информации пресс-службы, 21 декабря в 10:00 в сессионном зале Одесского областного совета начнется пленарное заседание четырнадцатой сессии областного совета VII созыва. Место проведения: админздание Одесского областного совета (пр-т Шевченко, 4, 4-й этаж). После пленарного заседания состоится брифинг председателя областного совета Анатолия Урбанского. версия для печати