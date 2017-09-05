Всеукраинская конференция по вопросам реформирования публичного управления пройдёт 27 октября в Одессе

11:32 / 24.10.2017

ОДЕССА, 24 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 27 октября в Одесском региональном институте государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины состоится Всеукраинская научно-практическая конференция с международным участием «Реформирование публичного управления: теория, практика, международный опыт», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 24 октября, в оргкомитете конференции.

По информации оргкомитета, целью конференции является выработка предложений по реализации Законов Украины «О государственной службе», «О высшем образовании», «Об инновационной деятельности», «О научной и научно-технической деятельности»; Указов Президента Украины «О содействии развитию гражданского общества в Украине» и «О некоторых вопросах Национальной академии государственного управления при Президенте Украины»; Стратегии устойчивого развития «Украина-2020», Стратегии реформирования государственного управления Украины на 2016-2020 годы, Стратегии развития Национальной академии государственного управления при Президенте Украины на 2017-2021 годы; Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом; Концепции реформирования местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине.

К участию в конференции приглашены руководители, ведущие ученые и специалисты НАГУ при Президенте Украины, Национального агентства Украины по вопросам государственной службы, представители органов публичной власти, центров повышения квалификации кадров Юга Украины и Винницкой области, а также сотрудники отечественных и зарубежных вузов, осуществляющих подготовку публичных служащих в Молдове, Республике Беларусь, Польши, Германии, Румынии.

В рамках конференции пройдут панельные дискуссии, посвященные темам «Децентрализация власти и реформирования местного самоуправления» и «Кадровое обеспечение органов публичной власти».

Конференцию откроет директор ОРИГУ НАГУ при Президенте Украины Николай Ижа. На панельной дискуссии с докладами выступят: профессор кафедры публичного управления и регионалистики ОРИГУ Сергей Саханенко; народный депутат Украины III, VI и VII созывов Сергей Гриневецкий; проректор по научной работе Академии публичного управления Республики Молдова Аурел Симботяну; доцент кафедры экономической и финансовой политики ОРИГУ Олеся Голинская; профессор Университета прикладных наук государственного управления, полиции и права земли Мекленбург-Передняя Померания Хольгер Франке; начальник управления повышения квалификации кадров ОРИГУ Светлана Липовская.

К началу конференции будет издан сборник материалов конференции, электронная версия которого будет доступна на сайте института.

Принятые по итогам работы конференции рекомендации будут переданы в центральные и региональные органы публичной власти, а также в Национальную академию государственного управления при Президенте Украины и Национального агентства Украины по вопросам государственной службы.