«Пенсионная реформа в Одесском регионе реализуется «в спокойном режиме»», — губернатор

14:34 / 23.10.2017

ОДЕССА, 23 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов заявил, что пенсионная реформа и перерасчёт пенсий в Одесском регионе идут «в абсолютно спокойном режиме», передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом он заявил сегодня в интервью СМИ.

Сегодня, 23 октября, на расширенном аппаратном совещании в ОГА, и. о. начальника ГУ Пенсионного фонда Украины в Одесской области Елена Аброскина заявила, что в Одесском регионе пенсии в среднем увеличились на 900 грн. Для 264 тыс. пенсионеров Одесского региона пенсия повысилась на сумму от 200 до 1 тыс. грн., для 173 тыс. пенсионеров — более чем на 1 тыс. грн., для 98 тыс. человек — от 1 до 2 тыс. грн. Все перерасчёты выполнены в автоматическом режиме.

«Гражданам не требовалось личного обращения в Пенсионный фонд. С 1 января, согласно закону о пенсиях, необходимо увеличение страхового стажа. Предусмотрен также выход на пенсию в 63 или 65 лет. В случае отсутствия страхового стажа, человек будет иметь право на получение социальной помощи», — подчеркнула Е. Аброскина.

Руководитель регионального пенсионного фонда также сообщила, что с начала года в пенсионный фонд поступило из всех источников 10 млрд. грн. Более 622 тыс. пенсионеров уже получили пенсию и социальную помощь на сумму, в общей сложности, 5 млрд. грн.

«К сожалению, до сих пор не выплачено 83 млн. грн. долгов от юридических и физических лиц, из которых 95% — по процедурам банкротства. С целью погашения долгов ведётся профилактическая работа», — добавила Е. Аброскина.

На брифинге после аппаратного совещания, губернатор Максим Степанов, в свою очередь, заявил: «Всё, что касается Пенсионного фонда в Одесской области и выплат, которые делает Пенсионный фонд, осуществляется в рамках государственного бюджета. То, что касается ответственности и влияния облгосадминистрации, региональной власти, — мы обязаны обеспечить территориальный пенсионный фонд, его квалифицированную работу, которая бы никаким образом не отразилась бы, прежде всего, на пенсионерах. То, что мне докладывает руководство Пенсионного фонда, то, что мы слышали сейчас в докладе, — мы полностью к этому готовы. И переход идёт в абсолютно спокойном режиме».