«У государства есть действенные механизмы выведения зарплат из «тени»», — мнение

13:06 / 23.10.2017

ОДЕССА, 23 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По мнению председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, на сегодняшний день у государства существуют действенные рычаги воздействия на бизнес, благодаря которым наёмные работники должны перестать получать зарплату в конвертах, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом губернатор заявил сегодня, 23 октября, на брифинге после расширенного аппаратного совещания в ОГА.

М. Степанов отметил: «все инструменты, которые есть у государства для выведения «из тени» заплаты, мы задействовали... Помимо работы комиссии по легализации зарплаты, которая есть у нас в каждом районе в области, это ещё и постоянная работа фискальной службы, Гоструда, общение, в том числе, с бизнесом... Другой вопрос — я считаю, что нужно вносить определённые изменения в законодательство, для того, чтобы сделать выплату в конвертах заработной платы, по меньшей мере, невыгодной. Чтобы убрать этот экономический смысл проводить выплату в конвертах. Я надеюсь, что мы к этому придём».

«За 8 месяцев в регионе на работу оформилось порядка 130 тыс. человек. Есть, конечно, там люди, которые вновь обрели работу. Но этот показатель выше прошлогоднего на 37%. И мы в таком темпе идём дальше. То есть мы понимаем, что это наши деньги, деньги нашего бюджета. Я считаю, что те инструменты, которые есть, позволяют сегодня придерживаться этой положительной динамики», — подчеркнул губернатор.