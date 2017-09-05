Около 900 конструкций, незаконно ограничивающих движение и парковку транспорта, демонтировано за полтора года в Одессе

10:18 / 23.10.2017

ОДЕССА, 23 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 892 конструкции, незаконно ограничивающих движение и парковку транспорта, демонтировано в Одессе с апреля 2016 года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом директор Департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета Виктор Кузнецов сообщил сегодня, 23 октября, на аппаратном совещании в мэрии.

Докладывая о мероприятиях по демонтажу ограждений, юнипаркеров, средств принудительного ограничения скорости («лежачие полицейские»), технических средств регулирования дорожного движения, бетонных блоков, шлагбаумов, ухудшающих эксплуатационные характеристики улично-дорожной сети и мешающие нормальному движению пешеходов и транспорта на территории города, директор департамента сообщил, что, согласно решениям горсовета, с апреля 2016 г. было демонтировано 892 такие конструкции.

В том числе: юнипаркеры — 685, бетонные блоки — 71, металлические конструкции (столбики, шлагбаумы, ограждения) — 92, «лежачие полицейские» — 63.

В разбивке по районам: в Приморском (в основном, исторический центр города) — 647, Малиновском — 106, Суворовском — 69, Киевском — 73.

Директор департамента отметил, что незаконная установка подобных средств ограничения не только нарушает равноправие граждан при парковке транспорта и ухудшает возможности движения, но также препятствует проезду спецтранспорта (пожарные, скорая помощь), направляющемуся на срочный вызов.

В. Кузнецов добавил, что в последнее время появились некие «общественные помощники», которые по ночам уничтожают незаконно установленные конструкции, при этом варварски повреждая дорожное покрытие (тротуарную плитку или асфальт), а восстанавливать его приходится за средства одесситов.