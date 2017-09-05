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Форум регионального развития «Південна мрія» проходит в Одессе
15:33 / 19.10.2017

ОДЕССА, 19 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Форум регионального развития «Південна мрія» открылся сегодня, 19 октября, в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 октября, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По информации пресс-службы, первый Форум регионального развития для объединенных громад Одесской, Николаевской и Херсонской областей посвящен обсуждению вопросов современной региональной политики. Цель форума — обмен лучшими практиками местных и областных проектов, информационная поддержка и налаживание общественного диалога.

В мероприятии приняли участие представители областной власти, объединенных территориальных громад, малого и среднего бизнеса, а также агентства регионального и местного развития.

«Принятие Концепции реформирования местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине в апреля 2014 года стало отправной точкой в процессе децентрализации. Реформе три года, и мы уже имеем ощутимые результаты: объединенные громады получили новые полномочия и ресурсы, а с ними и новые возможности. На 1 января 2017 г. Одесской области действовало 11 ОТГ, за 9 месяцев текущего года создано еще 14. На форуме мы имеем возможность обменяться опытом, ознакомиться, каким образом функционируют общины в других регионах, и получить для себя интересные примеры для дальнейшего развития», — отметила заместитель председателя ОГА Светлана Шаталова.

Также заместитель председателя ОГА подчеркнула, что на 1 октября 2017 г. фактические поступления доходов местных бюджетов ОТГ области составили более 240 млн. грн., что на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, а это свидетельствует об успешности функционирования объединенных территориальных общин. Также С. Шаталова напомнила об ответственности руководителей ОТГ перед жителями за распределение полученных средств.

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Пётр Липовенко
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Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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