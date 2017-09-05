Одесса > Новости > Власти Мэр Одессы ушёл в отпуск на 4 дня 11:09 / 19.10.2017 ОДЕССА, 19 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский городской голова Геннадий Труханов ушёл в отпуск на 4 дня, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 19 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета. Так, согласно распоряжению Одесского городского головы №1311К, Г. Труханов «отбыл в отпуск без сохранения заработной платы на 4 календарных дня с 19 октября по 22 октября». На период отпуска мэра исполнение обязанностей городского головы возложено на первого заместителя городского головы Анатолия Орловского. версия для печати