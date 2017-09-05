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Мэр Одессы ушёл в отпуск на 4 дня
11:09 / 19.10.2017

ОДЕССА, 19 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский городской голова Геннадий Труханов ушёл в отпуск на 4 дня, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Так, согласно распоряжению Одесского городского головы №1311К, Г. Труханов «отбыл в отпуск без сохранения заработной платы на 4 календарных дня с 19 октября по 22 октября».

На период отпуска мэра исполнение обязанностей городского головы возложено на первого заместителя городского головы Анатолия Орловского.

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Пётр Липовенко
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