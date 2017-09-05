«Мирные акции у нас не запрещаются, жаль, что они превращаются в популизм», — губернатор

14:59 / 17.10.2017

ОДЕССА, 17 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Комментируя прошедший сегодня у стен облгосадминистрации митинг в рамках акции «Велика політична реформа», председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов заявил, что в демократическом государстве любые мирные протесты никогда не запрещались, и при этом выразил сожаление, что в подобных акциях стало мало конструктива и много популизма, передаёт корреспондент ИА Контекст-Причерноморье».

На брифинге после аппаратного совещания губернатор так прокомментировал действия митингующих: «Мы живём с вами в демократическом государстве и любые мирные собрания людей, любые мирные протесты никогда не запрещались. Не запрещаются и не будут запрещаться, я в этом глубоко убеждён. В том, что никто их не запрещает, вы сами могли убедиться, если видели этот митинг, который там проходит. По поводу роста преступности — это, по меньшей мере, глупость, потому что она на 40% упала по сравнению с прошлым годом. Это очень легко — выйти и сказать, что у нас преступность растёт. По сравнению с чем растёт, где растёт и как? Никто точно на этот вопрос ответить не может».

«Люди, естественно, могут высказывать свои какие-то требования и предложения. Это абсолютно нормально — принимать участие в общественной жизни, в управлении страной. Очень приятно, когда высказываются предложения, которые могут быть конструктивны, взяты в работу, и что-то можно было бы сделать. Но когда это всё в популизме и лозунгах, и происходит, зачастую, к сожалению, в виде «проснулся утром, пойду и скажу»... Ну вот, сходил, высказал — и пошёл дальше заниматься своими какими-то делами... Это, конечно, немного расстраивает... Но я считаю, что у меня налажена конструктивная работа со многими общественными организациями. Ребята, действительно, что-то предлагают, мы вместе работаем над некоторыми проектами в сфере экологии и сфере правопорядка. А то, что митинги проходят — слава богу. Это признак демократического государства», — подчеркнул М. Степанов.