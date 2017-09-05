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Дом Руссова взят под муниципальную охрану
13:43 / 10.10.2017
ОДЕССА, 10 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Коммунальное предприятие «Муниципальная охрана» приступило к охране памятника архитектуры «Доходный дом А. П. Руссова», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 10 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
Как отметили в департаменте, с сегодняшнего дня, 10 октября, по поручению Одесского городского головы Геннадия Труханова сотрудники КП «Муниципальная охрана» начали круглосуточную охрану памятника архитектуры «Доходный дом А. П. Руссова» на ул. Садовой, 21.
Сотрудники КП будут постоянно находиться на территории здания для недопущения проникновения посторонних лиц, а также предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций.
Также определено место размещения будущего поста охраны, а Департамент муниципальной безопасности определили объемы работ по уборке прилегающей территории и восстановлению элементов ограждения вокруг строения.
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