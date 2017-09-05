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Незаконные строения в Нижнеднестровском заповеднике будут снесены до 15 ноября
12:38 / 09.10.2017
ОДЕССА, 09 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Строения, возведённые на территории Нижнеднестровского национального природного парка без правоустанавливающих документов, будут снесены до 15 ноября, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом и. о. директора Департамента государственной архитектурно-строительной инспекции в Одесской области Сергей Шостацкий заявил сегодня, 9 октября, на расширенном аппаратном совещании в ОГА.
В ходе проверки ведущегося строительства на территории Нижнеднестровского национального природного парка были выявлены нарушения строительного законодательства. В частности, была обнаружена фальшивая документация, якобы позволяющая вести строительство крупных коммерческих объектов сразу 106 физическим лицам.
«На самом деле, ни у одного из них не было ни единого разрешительного документа на ведение строительства, в связи с чем все материалы были направлены в прокуратуру», — рассказал и. о. директора Департамента государственной архитектурно-строительной инспекции в Одесской области.
«Поэтому, если до 15 ноября недострои не будут снесены самими нарушителями, мы намерены подавать материалы в суд, с целью вынести предписание на снос незаконных строений», — отметил С. Шостацкий.
На вопрос губернатора Максима Степанова, когда же будут снесены «различные временные мостики и другое барахло», начальник Департамента ответил, что эти временные сооружения будут приспособлены для обустройства цивилизованной любительской рыболовли, что должно стать в перспективе одной из статей дохода самого заказника.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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