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Доходы города от сдачи пляжей в аренду на 1 октября превысили 6 миллионов гривен, ожидается ещё 2,5 миллиона
11:09 / 09.10.2017

ОДЕССА, 09 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По состоянию на 1 октября в бюджет города от аренды песчаных пляжей уже поступило более 6 млн. грн., а общий планируемый доход за год составит не менее 8,5 млн. грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом начальник Управления инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета Геннадий Мирошниченко сообщил сегодня, 9 октября, на аппаратном совещании в горсовете.

По его данным, бюджетом города был запланирован годовой доход от сдачи в аренду песчаных пляжей в сумме 8 млн. грн. По состоянию на 1 октября в бюджет города уже перечислено более 6 млн. грн., общий планируемый доход составит не менее 8,5 млн. грн. При сохранении нынешних темпов, по мнению начальника Управления, в 2018 году поступления приблизятся к 10 млн. грн.

Также Г. Мирошниченко добавил, что в настоящее время остается действующим 41 договор аренды одесских пляжей. На сегодня в различных судах находятся 18 исков о разрыве договоров аренды, поданных прокуратурой в интересах громады города.

В период курортного сезона было расторгнуто 8 договоров аренды. Основным нарушением со стороны арендаторов было отсутствие 30-процентной территории пляжа, свободной от предоставления платных услуг.

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