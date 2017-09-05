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Сессия горсовета назначена на 8 ноября
17:31 / 05.10.2017
ОДЕССА, 05 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — XХ сессия Одесского городского совета назначена на 8 ноября, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 5 октября, в Департаменте информации Одесского горсовета.
По информации департамента, 8 ноября в 10:00 в сессионном зале Одесского городского совета состоится XХ сессия Одесского городского совета VІІ созыва.
В предварительную повестку дня включены вопросы: о бюджете и финансах; о целевых программах; о приватизации и отчуждении объектов коммунальной собственности; о земельных правоотношениях; о создании, ликвидации, изменении наименования, утверждении уставов коммунальных предприятий, учреждений, об их деятельности, другие вопросы.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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