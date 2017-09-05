Одесса > Новости > Власти Сессия горсовета назначена на 8 ноября 17:31 / 05.10.2017 ОДЕССА, 05 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — XХ сессия Одесского городского совета назначена на 8 ноября, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом сообщили агентству сегодня, 5 октября, в Департаменте информации Одесского горсовета. По информации департамента, 8 ноября в 10:00 в сессионном зале Одесского городского совета состоится XХ сессия Одесского городского совета VІІ созыва. В предварительную повестку дня включены вопросы: о бюджете и финансах; о целевых программах; о приватизации и отчуждении объектов коммунальной собственности; о земельных правоотношениях; о создании, ликвидации, изменении наименования, утверждении уставов коммунальных предприятий, учреждений, об их деятельности, другие вопросы. версия для печати