«Руководство облсовета выражает возмущение и обеспокоенность в связи с нападением на Олега Радковского», — официальное заявление

10:52 / 05.10.2017

ОДЕССА, 05 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Руководство Одесского областного совета обнародовало заявление по поводу нападения на первого заместителя председателя областного совета Олега Радковского, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

В заявлении, полным текстом которого располагает агентство, отмечается: «Вечером 4 октября был совершено нападение на первого заместителя председателя Одесского областного совета Олега Радковского. Пострадавший получил ранения, и к счастью, угрозы его жизни нет.

Руководство областного совета выражает возмущение и обеспокоенность в связи с этим ужасным инцидентом и выражает благодарность сотрудникам правоохранительных органов за оперативную работу по выяснению обстоятельств этого дела.

Неотложные следственные действия проводятся правоохранителями Приморского отдела полиции г. Одесса ГУНП в Одесской области.

Руководство областного совета желает Олегу Радковскому скорейшего выздоровления».

Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», в О. Радковского стрелял неизвестный из травматического оружия вчера вечером. Нападение было совершено на автостоянке возле одного из развлекательных заведений на ул. Греческая.

По данному факту начато Уголовное производство по ст. 15 и ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Работники полиции проводят мероприятия по установлению и задержанию нападавших, также устанавливается оружие, из которого производилась стрельба.