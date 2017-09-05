|
|
«Руководство облсовета выражает возмущение и обеспокоенность в связи с нападением на Олега Радковского», — официальное заявление
10:52 / 05.10.2017
ОДЕССА, 05 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Руководство Одесского областного совета обнародовало заявление по поводу нападения на первого заместителя председателя областного совета Олега Радковского, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
В заявлении, полным текстом которого располагает агентство, отмечается: «Вечером 4 октября был совершено нападение на первого заместителя председателя Одесского областного совета Олега Радковского. Пострадавший получил ранения, и к счастью, угрозы его жизни нет.
Руководство областного совета выражает возмущение и обеспокоенность в связи с этим ужасным инцидентом и выражает благодарность сотрудникам правоохранительных органов за оперативную работу по выяснению обстоятельств этого дела.
Неотложные следственные действия проводятся правоохранителями Приморского отдела полиции г. Одесса ГУНП в Одесской области.
Руководство областного совета желает Олегу Радковскому скорейшего выздоровления».
Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», в О. Радковского стрелял неизвестный из травматического оружия вчера вечером. Нападение было совершено на автостоянке возле одного из развлекательных заведений на ул. Греческая.
По данному факту начато Уголовное производство по ст. 15 и ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.
Работники полиции проводят мероприятия по установлению и задержанию нападавших, также устанавливается оружие, из которого производилась стрельба.
|
Поиск:
Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
Loading...
Последние новости:
17:19 05.10.2017
17:05 05.10.2017
16:26 05.10.2017
Одесский филиал «Укрпочты» работает в штатном режиме, несмотря на отстранение руководителя от должности
15:02 05.10.2017
«Чтобы достичь контроля над заболеваемостью корью, количество привитых детей должно быть 95%», — иммунолог
14:10 05.10.2017
С начала года в Одесской области заболели корью около 700 человек, из них почти 400 — одесситы, — данные
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.032
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»