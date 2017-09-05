Одесса > Новости > Власти Началось заседание исполкома Одесского горсовета 14:37 / 04.10.2017 ОДЕССА, 04 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В сессионном зале Одесского городского совета началось заседание исполнительного комитета горсовета, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». После заседания сессии горсовета члены исполкома собрались на очередное заседание. Перед началом рассмотрения повестки дня были вручены награды лучшим педагогам города, поэтому к основным вопросам заседания исполком приступил только в 14:30. версия для печати