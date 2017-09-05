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Началось заседание исполкома Одесского горсовета
14:37 / 04.10.2017

ОДЕССА, 04 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В сессионном зале Одесского городского совета началось заседание исполнительного комитета горсовета, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

После заседания сессии горсовета члены исполкома собрались на очередное заседание.

Перед началом рассмотрения повестки дня были вручены награды лучшим педагогам города, поэтому к основным вопросам заседания исполком приступил только в 14:30.

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Пётр Липовенко
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Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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