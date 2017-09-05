«Мы рассчитываем на положительный результат повторного заседания суда по Одесской ТЭЦ», — губернатор

10:49 / 04.10.2017

ОДЕССА, 04 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов заявил, что областные власти рассчитывают на положительный результат повторного заседания суда 10 октября по восстановлению работы Одесской ТЭЦ, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 4 октября, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

Как отметили в пресс-службе, вопрос дальнейшей поставки природного газа Одесской ТЭЦ рассматривался во время аппаратного совещания ОГА вчера, 3 октября. Сейчас имущество ПАО «Одесская ТЭЦ» находится под арестом из-за банкротства, что ставит под угрозу начало отопительного сезона для 300 тыс. жителей Одессы.

«Мы рассчитываем на положительный результат повторного заседания суда 10 октября по восстановлению работы Одесской ТЭЦ. Я разговаривал с руководством НАК «Нафтогаз Украины» и правительством, и проблем с возобновлением поставок природного газа на предприятие не будет», — отметил М. Степанов.

На сегодняшний день, по данным облгосадминистрации, все объекты социальной сферы и жилищно-коммунальное хозяйство Одесской области полностью готовы к отопительному сезону. Губернатор уже подписал распоряжение «О начале отопительного сезона 2017-2018 годов», в котором рекомендовано органам местного самоуправления принимать решения о подключении отопления в первую очередь в школах, больницах и детских учреждениях при снижении средних температурных показателей в помещении ниже 16 градусов по Цельсию, а при наружной температуре воздуха ниже 8 градусов включать отопление в жилых домах.