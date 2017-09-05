|
|
XIX сессия горсовета продолжила свою работу
10:07 / 04.10.2017
ОДЕССА, 04 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В сессионном зале Одесского городского совета возобновилось заседание XIX сессии Одесского городского совета VII созыва, в работе которого был объявлен перерыв 20 сентября, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
На момент начала сессии (на 10:00) в зале зарегистрировалось 50 депутатов.
«Совет полномочен продолжить работу XIX сессии», — заявил председательствующий Одесский городской голова Геннадий Труханов.
В уточненной повестке дня порядка 50 вопросов.
В электронной системе голосования зарегистрировалось 54 депутата.
|
Поиск:
Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
Loading...
Последние новости:
14:37 04.10.2017
13:50 04.10.2017
13:41 04.10.2017
13:03 04.10.2017
12:41 04.10.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.783
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»