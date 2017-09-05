Одесса > Новости > Власти XIX сессия горсовета продолжила свою работу 10:07 / 04.10.2017 ОДЕССА, 04 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В сессионном зале Одесского городского совета возобновилось заседание XIX сессии Одесского городского совета VII созыва, в работе которого был объявлен перерыв 20 сентября, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». На момент начала сессии (на 10:00) в зале зарегистрировалось 50 депутатов. «Совет полномочен продолжить работу XIX сессии», — заявил председательствующий Одесский городской голова Геннадий Труханов. В уточненной повестке дня порядка 50 вопросов. В электронной системе голосования зарегистрировалось 54 депутата. версия для печати