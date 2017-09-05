Губернатор опроверг заявления начальника Гордепздрава о лоббировании интересов облбольницы

17:01 / 03.10.2017

ОДЕССА, 03 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов заявил, что руководитель Департамента здравоохранения городского совета предоставил мэру Одессы неверную информацию о лоббировании «скорой помощью» интересов областной больницы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 октября, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

В пресс-службе напомнили, что «2 октября во время аппаратного совещания в мэрии начальник городского департамента здравоохранения Евгений Григорьев обвинил областной департамент в лоббировании интересов областной больницы. Он сообщил, что врачи скорой якобы доставляют пациентов с острым коронарным синдромом в областную клиническую больницу, чаще, чем в другие, что позволяет областной структуре осваивать средства, выделенные на реализацию программы по острому коронарному синдрому».

Сегодня на брифинге председатель ОГА сообщил, что по статистике «за последние четыре месяца в области было 337 вызовов скорой к пациентам с острым коронарным синдромом, из которых лишь 22% были отправлены в областную клиническую больницу, и этот показатель ниже, чем в прошлом году».

«К 1 сентября мы оборудовали все машины скорой GPS-трекерами, и отследить, куда направляют пациентов, очень просто — их везут в ближайшую больницу», — заявил М. Степанов.

Губернатор также добавил: «Я считаю, что вместо таких заявлений, лучше бы руководитель городского департамента Григорьев выполнял свою непосредственную работу. Например, занялся прививками от полиомиелита, ведь кампания по вакцинации у нас полностью провалена, показатель в Одессе в два раза ниже, чем в области. А программа «Доступные лекарства», инициированная Президентом Украины и Премьер-министром, реализуется в области на 64%, а в Одессе только на 44%. Надо заниматься этими вопросами, а не предоставлять ложные сведения руководству».