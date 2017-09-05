Завтра продолжит работу XIX сессия Одесского горсовета

16:30 / 03.10.2017

ОДЕССА, 03 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завтра, 4 октября, в 10:00 продолжит свою работу девятнадцатая сессия Одесского горсовета, в которой был объявлен перерыв две недели назад, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, 4 октября в 10:00 сессия Одесского горсовета продолжит свою работу в сессионном зале. Перерыв в работе XIX сессии Одесского городского совета VII созыва был объявлен 20 сентября.

Напомним, что проведение заседания сопровождалось многолюдным митингом противников мэра на Думской площади, а заседание не возобновилось, в том числе, и по причине прорыва митингующих в мэрию.