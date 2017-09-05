Отделение предоставления админуслуг Приморского района переехало на улицу Косовскую

09:38 / 03.10.2017

ОДЕССА, 03 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Территориальное отделение Департамента предоставления административных услуг Одесского городского совета в Приморском районе теперь работает по адресу: ул. Косовская, 2-Д («Новая мэрия»), передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, в связи с созданием в Одессе Центра интегрированных услуг территориальное отделение Департамента предоставления админуслуг в Приморском районе начало работу по новому адресу: ул. Косовская, 2-Д.

Прием и выдача документов по адресу: ул. Канатная, 134, прекращены со 2 октября.