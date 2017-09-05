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Отделение предоставления админуслуг Приморского района переехало на улицу Косовскую
09:38 / 03.10.2017
ОДЕССА, 03 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Территориальное отделение Департамента предоставления административных услуг Одесского городского совета в Приморском районе теперь работает по адресу: ул. Косовская, 2-Д («Новая мэрия»), передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 3 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, в связи с созданием в Одессе Центра интегрированных услуг территориальное отделение Департамента предоставления админуслуг в Приморском районе начало работу по новому адресу: ул. Косовская, 2-Д.
Прием и выдача документов по адресу: ул. Канатная, 134, прекращены со 2 октября.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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