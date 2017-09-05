ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Прес-конференція: КОРУПЦІЯ НА МІЛЬЙОНИ — ВИКРИТТЯ ВІД ЦЕНТРУ ПУБЛІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
 
Погода




Регенсбургский сквер планируют создать на углу Старопортофранковской и Пишоновской
14:56 / 02.10.2017

ОДЕССА, 02 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Городская историко-топонимическая комиссия поддержала предложения о создании сквера в честь города-побратима Одессы — Регенсбурга на территории Старопортофранковского сквера и о присвоении Одесской музыкальной школе имени Эмиля Гилельса, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 2 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, очередное заседание историко-топонимической комиссии исполнительного комитета Одесского городского совета состоялось 28 сентября под председательством директора Департамента культуры и туризма Татьяны Марковой.

Члены комиссии рассмотрели и поддержали ряд вопросов, связанных с увековечением памяти выдающихся граждан, жизнь и деятельность которых связана с Одессой.

Так, комиссия поддержала предложения установить мемориальные доски: общественному и политическому деятелю, ученому, юристу и педагогу Сергею Шелухину на фасаде дома, где он проживал (ул. Пастера, 36); латышскому поэту, автору эпоса «Лачплесис», борцу за независимость Болгарии Андрейсу Пумпурсу на фасаде дома, где находилось юнкерское училище, в котором он учился в 1877-1878 гг. (Итальянский бульвар, 3); ученому-физиологу, доктору медицины, профессору Одесского медицинского университета Борису Бабкину на фасаде дома, где он проживал (ул. Нежинская, 47); еврейскому писателю Менделе Мойхер-Сфориму на фасаде здания, где раньше находился дом, в котором жил и работал писатель (ул. Дегтярная, 14); писателю, доктору филологических наук, профессору Одесского государственного университета им. И. Мечникова Евгению Присовскому на фасаде дома, где он проживал (ул. Канатная, 101-В); капитану дальнего плавания, генеральному директору Черноморского рыбопромышленного производственного объединения «Антарктика» Леониду Буге на фасаде здания Одесского мореходного училища, в котором он учился (ул. Канатная, 8).

Также члены комиссии поддержали решения о присвоении имени выдающегося пианиста Эмиля Гилельса Детской музыкальной школе №1, в здании которой он учился (пер. Маяковского, 4) и о создании сквера в честь города-побратима Одессы — Регенсбурга — на территории сквера Старопортофранковского (ул. Старопортофранковская угол ул. Пишоновской).

Кроме того, название трамвайной остановки «Санаторий «Россия» предложено изменить на «Санаторий «Одесса».

На заседании историко-топонимической комиссии были рассмотрены и другие предложения, которые после детального обсуждения отправлены на доработку.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
Loading...

Последние новости:
17:59 02.10.2017
Одесская спортсменка поднялась на первую позицию рейтинга сильнейших шашисток планеты
17:37 02.10.2017
186 малышей родились на прошедшей неделе в Одессе
17:02 02.10.2017
Похолодание в Одессе привело и к быстрому обновлению ассортимента на «7 километре»
15:45 02.10.2017
Одесский кикбоксер выиграл профессиональный бой у голландца в рамках турнира КОК 48
15:15 02.10.2017
Одесская «Отрада» стала чемпионом Украины по регби-7 среди женщин


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.030