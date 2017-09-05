Завтрашнее заседание одесского исполкома перенесено

16:40 / 27.09.2017

ОДЕССА, 27 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Очередное заседание исполнительного комитета, назначенное на 28 сентября, перенесено, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

В сообщении департамента говорится: «Очередное заседание исполнительного комитета Одесского городского совета, назначенное на 28 сентября 2017 года в 11 ч. 00 мин., переносится. О дате и времени проведения заседания будет сообщено дополнительно».

Напомним, что на прошлой неделе сессия Одесского горсовета фактически была сорвана из-за проходившего у стен мэрии митинга и попыток протестующих прорваться внутрь здания. Мэр объявил перерыв в сессии, но в дальнейшем она так и не была продолжена.