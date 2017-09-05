Сессия облсовета рассмотрела на вчерашнем заседании все внесенные в повестку вопросы

11:09 / 23.09.2017

ОДЕССА, 23 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Несмотря на высказываемые опасения о том, что заседание тринадцатой сессии Одесского областного совета может затянуться на два дня, депутаты, даже с учётом перерывов, успели вчера, 22 сентября, рассмотреть все внесенные в повестку вопросы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Напомним, что в повестку было включено более 80 вопросов, однако значительная часть из них касалась заключения и продления контрактов с руководителями коммунальных учреждений в сферах здравоохранения, социальной политики, образования, медицины и переименования ряда населенных пунктов Одесской области. Эти вопросы были приняты пакетным голосованием.

Большинством голосов депутаты приняли решение об утверждении Порядка определения размера паевого участия (взноса) заказчиков (инвесторов), его привлечения и использования на развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры при строительстве вне населенных пунктов Одесской области.

Затянулось и вызвало жаркие споры в зале с периодическими криками «Ганьба» в адрес разных сторон обсуждение решения по проекту внесения изменений в персональный состав постоянных комиссий областного совета. В частности это касалось переизбрания председателя постоянной комиссии по вопросам прав человека, свободы слова и информации. В итоге депутаты всё же проголосовали за избрание председателем комиссии Ивана Бойченко вместо Алексея Кобыльникова.

Также были приняты изменения в областную программу развития физической культуры и спорта в Одесской области на 2014-2017 годы, в программу гражданской защиты, техногенной и пожарной безопасности Одесской области на 2014-2017 годы, в комплексную программу «Образование Одесчины» на 2015-2018 годы, в областную программу по оказанию финансовой поддержки коммунальным предприятиям (учреждениям, организациям) общей собственности территориальных общин Одесской области, которые обеспечивают деятельность областного совета и областной государственной администрации, на 2017-2019 годы.

Большинством голосов депутаты поддержали вопрос об утверждении членского взноса Одесской области в Ассоциацию трансграничного сотрудничества «Еврорегион Нижний Дунай» на 2017 г. (согласно проекту, размер членского взноса предлагалось утвердить в размере 24 тыс. 726 евро — по 8 тыс. 242 евро за Одесскую областную государственную администрацию, Одесский областной совет и Ренийского районный совет в гривневом эквиваленте по курсу НБУ).

Также депутаты внесли изменения в облбюджет-2017 и в перспективный план формирования территорий громад области; было поддержано и внесение изменений в решение «О предоставлении согласия на принятие из государственной собственности в совместную собственность территориальных общин сел, поселков, городов Одесской области целостных имущественных комплексов государственных учебных заведений профессионально-технического образования».

В заключительной части пленарного заседания было поддержано два ходатайства о награждении ежегодной Премией Верховной Рады Украины педагогических работников общеобразовательных, профессионально-технических, дошкольных и внешкольных учебных заведений.