Облсовет поддержал выделение матпомощи семьям детей, находившихся во время пожара в лагере «Виктория»

12:56 / 22.09.2017

ОДЕССА, 22 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Депутаты Одесского областного совета на сегодняшней сессии проголосовали за выделение матпомощи семьям детей, находившихся во время пожара в лагере «Виктория», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Проект решения о соответствующих изменениях в программе поддержки населения на 2016-2017 годы «Защита и забота» был внесён с подачи председателя ОГА Максима Степанова.

Депутаты поддержали решение почти единогласно.

Как пояснили в пресс-службе ОГА, материальную помощь в размере 200 тыс. гривен получат родители погибших детей. Пострадавшим предусмотрено по 40 тыс. гривен, а 20 тыс. гривен получат семьи всех детей, которые во время пожара находились в лагере.