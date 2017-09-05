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Облсовет поддержал выделение матпомощи семьям детей, находившихся во время пожара в лагере «Виктория»
12:56 / 22.09.2017
ОДЕССА, 22 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Депутаты Одесского областного совета на сегодняшней сессии проголосовали за выделение матпомощи семьям детей, находившихся во время пожара в лагере «Виктория», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Проект решения о соответствующих изменениях в программе поддержки населения на 2016-2017 годы «Защита и забота» был внесён с подачи председателя ОГА Максима Степанова.
Депутаты поддержали решение почти единогласно.
Как пояснили в пресс-службе ОГА, материальную помощь в размере 200 тыс. гривен получат родители погибших детей. Пострадавшим предусмотрено по 40 тыс. гривен, а 20 тыс. гривен получат семьи всех детей, которые во время пожара находились в лагере.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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