Одесса > Новости > Власти Мэр уволил директора Департамента экологии и развития рекреационных зон 16:39 / 22.09.2017 ОДЕССА, 22 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский городской голова Геннадий Труханов уволил директора Департамента экологии и развития рекреационных зон, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Соответствующее распоряжение №1214К, подписанное сегодняшним числом опубликовано на официальном сайте горсовета. Согласно тексту распоряжения, Татьяна Касько уволена с должности директора Департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета, по собственному желанию, 22 сентября. версия для печати