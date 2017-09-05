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Мэр уволил директора Департамента экологии и развития рекреационных зон
16:39 / 22.09.2017
ОДЕССА, 22 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский городской голова Геннадий Труханов уволил директора Департамента экологии и развития рекреационных зон, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Соответствующее распоряжение №1214К, подписанное сегодняшним числом опубликовано на официальном сайте горсовета.
Согласно тексту распоряжения, Татьяна Касько уволена с должности директора Департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета, по собственному желанию, 22 сентября.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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