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Депутаты облсовета не поддержали предложенные изменения в регламенте
13:02 / 22.09.2017

ОДЕССА, 22 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Депутаты Одесского областного совета на сегодняшней сессии не поддержали проект решения о новой редакции регламента областного совета, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Проект представлял глава постоянной комиссии облсовета по вопросам регламента, местного самоуправления, депутатской деятельности, этики и гласности Виктор Андреенков.

Как отметил выступающий, в этом созыве было проведено 12 сессий, изучая проведение которых представители комиссии выявили ряд недостатков и неурегулированных вопросов регламента.

Представленным проектом предлагалось, в частности, размежевать понятия «сессия» и «пленарное заседание»: «сессия» подразумевает более глубокое и обширное рассмотрение вопросов.

Также была отмечена необходимость электронной рассылки депутатам проектов решений и повестки дня сессии не менее, чем за 10 дней до её проведения, а срочных вопросов — не менее, чем за сутки. При этом предлагаться для изучения должны только проекты с приложенным обоснованием.

Заседания согласительного совета, в который входят главы фракции и комиссий, предлагалось проводить за 3 дня до сессии.

У глав комиссий было предложено отобрать право решающего голоса, уравняв их с остальными членами комиссии.

Кроме того, планировалось отдельно создать согласовательную комиссию для отработки окончательных проектов решений.

Однако в ходе обсуждения проекта депутаты выявили в нём ряд недостатков, и за его принятие в итоге был отдан только 21 голос, против — 44.

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