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Депутаты облсовета не захотели включать дополнительные вопросы в повестку дня сессии
11:55 / 22.09.2017

ОДЕССА, 22 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Депутаты Одесского областного совета не поддержали включения в повестку дня сегодняшней сессии ряд предложенных их коллегами дополнительных вопросов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

На момент начала сессии в зале зарегистрировались 70 депутатов. Перед рассмотрением повестки был заслушан доклад руководителя ОГА о мерах по расследованию причин событий в лагере «Виктория». Затем ряд депутатов предложили внесение дополнительных вопросов на рассмотрение сессии — и практически все предложения были отклонены.

В частности, были озвучены предложения внести вопросы: об обращении к правительству по поводу необходимости проведения переписи населения (последняя перепись проводилась в 2001 году, необходимая частота проведения — раз в 10 лет, поскольку на этих показателях базируются многие макроэкономические расчёты в масштабах страны); о прекращении политических преследований активистов, участвовавших в прорыве Михаила Саакашвили через границу; об обращении в Верховную Раду по поводу необходимости определения процедуры импичмента Президенту; об обращении в областную прокуратуру по поводу сохранения дома-стены в Одессе.

Также прозвучало предложение разделить проведение нынешней сессии на 2 сессионных дня, поскольку вопросов в повестке — порядка 80, а времени на их рассмотрение отводится не более пяти с половиной часов — то есть по 3 минуты на каждый, что не позволяет депутатам провести качественное обсуждение. Выступавший назвал такой подход «кастрацией процесса».

При этом с повестки был снят вопрос об объединении госпиталей (против чего утром собрался пикет перед зданием облсовета), и был включен вопрос о внесении изменений в программу «Защита и забота» в связи с выплатами семьям пострадавших в лагере «Виктория».

К рассмотрению самих вопросов депутаты приступили лишь спустя час после официального начала сессии.

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Пётр Липовенко
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Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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