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Губернатор создал областную комиссию по изучению причин пожара в «Виктории»
11:17 / 22.09.2017
ОДЕССА, 22 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов подписал распоряжение о создании областной комиссии по изучению обстоятельств возникновения трагической ситуации в лагере «Виктория», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 22 сентября, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.
По информации пресс-службы, глава ОГА 21 сентября подписал распоряжение «О создании временной областной комиссии по изучению обстоятельств возникновения трагической ситуации в коммунальном внешкольном учебном заведении «Одесский городской детский оздоровительно-спортивный комплекс «Виктория»». Возглавил комиссию первый заместитель председателя ОГА Александр Терещук.
В состав группы также включены вице-губернатор Сергей Колебошин, зампрокурора области, начальник следственного управления ГУНП, руководители Департаментов соцполитики, образования и науки, здравоохранения ОГА, представители Управления коммуникаций ОГА, Департамента ЖКХ ОГА, ГУ ГСЧС области, областного Департамента ГАСК, общественных организаций «Час дії», «Зелёный лист», члены родительского комитета хореографического коллектива «Адель».
Главе комиссии поручено составить график заседаний, по результатам которых немедленно информировать руководителя ОГА.
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Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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