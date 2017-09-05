Началась очередная сессия облсовета

10:10 / 22.09.2017

ОДЕССА, 22 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Открылось заседание тринадцатой сессии областного совета VII созыва, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Для рассмотрения на сессии рекомендованы вопросы в сфере медицинской реформы, экологии, развития инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры, административно-территориального устройства, образования и другие.

Также на сессии будут рассматриваться некоторые вопросы, связанные с событиями в лагере «Виктория».