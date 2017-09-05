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Началась очередная сессия облсовета
10:10 / 22.09.2017
ОДЕССА, 22 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Открылось заседание тринадцатой сессии областного совета VII созыва, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Для рассмотрения на сессии рекомендованы вопросы в сфере медицинской реформы, экологии, развития инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры, административно-территориального устройства, образования и другие.
Также на сессии будут рассматриваться некоторые вопросы, связанные с событиями в лагере «Виктория».
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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