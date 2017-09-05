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ОПЗ будет оценен в ноябре, а выставлен на приватизацию уже весной
10:16 / 22.09.2017
ОДЕССА, 22 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Фонд государственного имущества рассчитывает представить результаты оценки Одесского припортового завода в ноябре этого года, а провести приватизацию — весной 2018 года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 22 сентября, в пресс-службе ФГИУ.
По информации пресс-службы, руководитель Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров на заседании Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации сообщил: «Мы провели конкурс по отбору оценщиков, и они уже работают, чтобы в установленные сроки закончить оценку ОПЗ. Учитывая то, насколько важно предприятие для региона и страны, Фонд не может позволить себе медлить с проведением его прозрачной и эффективной приватизации, благодаря которой были бы решены все проблемные вопросы его работы, и он вышел на нормальную эффективную деятельность».
В. Трубаров подчеркнул, что задачи Фонда — провести прозрачную и эффективную приватизацию этого важного предприятия и ведутся все подготовительные работы, чтобы весной следующего года провести приватизацию ОПЗ.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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