ОПЗ будет оценен в ноябре, а выставлен на приватизацию уже весной

10:16 / 22.09.2017

ОДЕССА, 22 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Фонд государственного имущества рассчитывает представить результаты оценки Одесского припортового завода в ноябре этого года, а провести приватизацию — весной 2018 года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 сентября, в пресс-службе ФГИУ.

По информации пресс-службы, руководитель Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров на заседании Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации сообщил: «Мы провели конкурс по отбору оценщиков, и они уже работают, чтобы в установленные сроки закончить оценку ОПЗ. Учитывая то, насколько важно предприятие для региона и страны, Фонд не может позволить себе медлить с проведением его прозрачной и эффективной приватизации, благодаря которой были бы решены все проблемные вопросы его работы, и он вышел на нормальную эффективную деятельность».

В. Трубаров подчеркнул, что задачи Фонда — провести прозрачную и эффективную приватизацию этого важного предприятия и ведутся все подготовительные работы, чтобы весной следующего года провести приватизацию ОПЗ.