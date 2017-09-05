«На вчерашнюю сессию следовало пропустить делегатов от протестующих — и конфликта бы не было», — мнение

16:33 / 21.09.2017

ОДЕССА, 21 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской облорганизации «Комитета избирателей Украины» Анатолий Бойко считает, что во время вчерашней сессии горсовета следовало позволить выступить с трибуны представителям митингующих на Думской — и конфликта с последовавшим прорывом в сессионный зал бы не произошло, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье»

Об этом глава облКИУ заявил сегодня, 21 сентября, на пресс-конференции в ИА «Контекст-Причерноморье», комментируя ситуацию с пожаром в лагере «Виктория» и произошедшими в связи с этим протестами на Думской площади во время сессии горсовета.

«Пожар в «Виктории» — один из самых трагических и ярких примеров того, в каком катастрофическом положении находится городское хозяйство… Просто там, где «наиболее тонко» — там и «порвалось», вернее, загорелось… Сейчас во многих школах и дошкольных учреждениях по инициативе родительских комитетов проводятся проверки и мы слышим отзывы, что во многих учреждениях система пожарной безопасности далека от идеала и не соответствует никаким нормам. Такая ситуация существовала давно, существует сейчас, и нет никаких гарантий, что произошедшее не повторится в любом другом учреждении, потому что в итоге получается, что «тонко» у нас везде — потому что везде украли… По моем глубокому убеждению, причиной тому — тотальная коррупция в одесской мэрии, и ответственность несет руководство мэрии… А все дискуссии по поводу родительского комитета, кто строил, кто не строил — на мой взгляд, это абсолютно неправильно, потому что «Виктория» — это только пример. Ситуация, которая привела к трагедии, характерна на сегодня для всех аспектов городского хозяйства, для всех систем функционирования…», — заявил А. Бойко

«Если мы говорим о вчерашней сессии — она прошла с вопиющими нарушениями прав журналистов, прав одесситов, регламента горсовета. Наиболее возмутительными, на мой взгляд, были действия полиции, нацгвардии, муниципальной охраны, которые грубейшим образом нарушали права журналистов и одесситов, не пускали их в здание горсовета на открытое публичное мероприятие. При этом, судя по фотографиям, размещённым журналистами, в это же время в здании горсовета находилось достаточно большое количество «титушек»… Вопиющим является и то, что подобная скоординированность мэрии и полиции с «титушками» происходит не в первый раз», — также заявил он.

«К сожалению, ситуация в Одессе требует вмешательства центральных органов власти, президента лично, потому что на сегодняшний день уровень общественно-политического напряжения угрожающе велик, а органы власти — я имею в виду мэрию и полицию — своими действиями его только подогревают и усугубляют ситуацию…», — подчеркнул А. Бойко.

Представители ЦПР также отметили, что объявленный вчера «бессрочный перерыв» в работе сессии горсовета не предусмотрен никаким регламентом — перерыв следует объявлять, называя конкретное время — и сессию, фактически, можно считать сорванной.

Отвечая на замечание одного из журналистов о том, что допуск в мэрию «неадекватных» митингующих, которые «бросались на полицию», во время вчерашней сессии мог привести к настоящему побоищу, А. Бойко заявил: «я не говорил, что следовало пропускать людей, которые бросались на полицию. Речь шла о том, что не пускали журналистов — с удостоверениями, с телекамерами… Полиция должна быть профессионально к этому подготовлена… Я считаю, что новый виток противостояния вчера был создан совершенно искусственно. Кому-то надо было выйти к протестующим и позволить пропустить делегацию — они хотели выступить и заявить свой ультиматум. Хорошо! 3-5 человек после досмотра, исключающего пронос взрывчатых веществ, проходят в зал, выступают на трибуне — всё! После этого, если они начинают как-то неадекватно себя вести, их задерживают на абсолютно легальных основаниях — раз, у тех, кто стоит под мэрией, нет больше никаких основания для митинга — два. Я абсолютно не защищаю сейчас тех, кто разжигал ситуацию и вёл себя агрессивно — я просто говорю о том, как ситуацию можно было разрешить разумно и не допустить того, что произошло… А мэрия получила дополнительную пробоину в имидж…».