«Только половина проектов решений горсовета публикуется за 20 дней, как установлено законом», — ЦПР

16:11 / 21.09.2017

ОДЕССА, 21 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Мониторинг подготовки и сессий Одесского городского совета за последние полгода показал, что только половина проектов решений горсовета публикуется заранее, как то установлено законом, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом координатор мониторинга одесского «Центра публичных расследований» (ЦПР) Павел Колотвин сообщил сегодня, 21 сентября, на пресс-конференции в ИА «Контекст-Причерноморье».

По словам координатора, ЦПР проводил мониторинг пяти сессий Одесского городского совета (26.04.2017, 14.06.2017, 26.07.2017, 08.08.2017, 20.09.2017), из которых только три можно считать «полноценными» — сессия 8 августа была посвящена проектам «общественного бюджета», а вчерашняя (20 сентября) завершилась после двух вопросов нерегламентированным «бессрочным перерывом».

В ходе мониторинга исследовался процесс представления проектов решений органов местного самоуправления. Напомним, что согласно п. 3 ст. 15 Закона Украины «О доступе к публичной информации», проекты нормативно-правовых актов, решений органов местного самоуправления, разработанные соответствующими распорядителями, должны быть обнародованы не позднее чем за 20 рабочих дней до даты их рассмотрения с целью принятия.

В соответствии с законодательством были обнародованы всего 94 проекта из 182, то есть лишь половина. За 5-10 дней до сессии для общественности и СМИ становятся открытыми примерно 77% проектов решений. Другие вопросы возникают за день до сессии или во время процесса голосования.

«Отработать и проанализировать эти решения СМИ и представителям общественности фактически невозможно, как и многим депутатам», — подчеркнул П. Колотвин, отметив, что в связи с этим возникает ряд вопросов.

Более того, даже из всех принятых решений лишь 68% были обнародованы в течение 5 дней после сессии.

Также, по данным ЦПР, лишь 56 депутатов (87,5%) обнародовали свою биографию на официальном сайте города. 8 депутатов (12,5%) этого не сделали. 47 (73,5%) депутатов горсовета подготовили и опубликовали отчет о своей деятельности за прошлый год. 17 (26,5%) не отчитались перед избирателями. Кроме того, согласно регламенту Одесского городского совета, декларации депутатов должны быть опубликованы на сайте городского совета, но лишь у двух депутатов присутствует эта информация.

Во время проведения голосования на трёх сессиях были зафиксированы на видео действия 9 депутатов, которые можно расценить как «акт неперсонального голосования» — «кнопкодавства». А после выступления присутствовавшего на сессии активиста Виталия Устименко неизвестные люди устроили потасовку и насильственным образом вывели его из сессионного зала.