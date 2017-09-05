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Сессия облсовета состоится завтра в 10:00
11:39 / 21.09.2017
ОДЕССА, 21 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завтра, 22 сентября, в 10:00 начнется пленарное заседание тринадцатой сессии областного совета VII созыва, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 21 сентября, в пресс-службе Одесского областного совета.
По информации пресс-службы, для рассмотрения на сессии рекомендованы вопросы в сфере медицинской реформы, экологии, развития инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры, административно-территориального устройства, образования и другие.
После пленарного заседания состоится брифинг председателя областного совета Анатолия Урбанский.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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