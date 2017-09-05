Одесса > Новости > Власти Сессия облсовета состоится завтра в 10:00 11:39 / 21.09.2017 ОДЕССА, 21 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завтра, 22 сентября, в 10:00 начнется пленарное заседание тринадцатой сессии областного совета VII созыва, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 21 сентября, в пресс-службе Одесского областного совета. По информации пресс-службы, для рассмотрения на сессии рекомендованы вопросы в сфере медицинской реформы, экологии, развития инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры, административно-территориального устройства, образования и другие. После пленарного заседания состоится брифинг председателя областного совета Анатолия Урбанский. версия для печати