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Открылась сессия Одесского городского совета
10:27 / 20.09.2017
ОДЕССА, 20 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Началось заседание ХIX сессии Одесского городского совета, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 20 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
Сегодня в 10:14 в сессионном зале Одесского городского совета началось заседание ХIX сессии Одесского городского совета VІІ созыва.
По данным председательствующего Геннадия Труханова, на 10 часов в зале зарегистрировались 58 депутатов. На момент начала сессии в электронной системе голосования зарегистрирован 61 депутат.
В повестку дня включены 8 блоков вопросов.
Началось заседание с минуты молчания в память о детях, погибших на пожаре в лагере «Виктория».
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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