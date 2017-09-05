Открылась сессия Одесского городского совета

10:27 / 20.09.2017

ОДЕССА, 20 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Началось заседание ХIX сессии Одесского городского совета, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Сегодня в 10:14 в сессионном зале Одесского городского совета началось заседание ХIX сессии Одесского городского совета VІІ созыва.

По данным председательствующего Геннадия Труханова, на 10 часов в зале зарегистрировались 58 депутатов. На момент начала сессии в электронной системе голосования зарегистрирован 61 депутат.

В повестку дня включены 8 блоков вопросов.

Началось заседание с минуты молчания в память о детях, погибших на пожаре в лагере «Виктория».