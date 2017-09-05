Кабмин обещает в 2018 году профинансировать из Госбюджета ремонт трассы «Белая Церковь — Одесса — Николаев – Херсон»

08:18 / 19.09.2017

ОДЕССА, 19 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Проектом Государственного бюджета Украины на 2018 год предусмотрено выделение 4 млрд. гривен из Госбюджета на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования по маршруту Львов — Тернополь – Умань и, Белая Церковь — Одесса — Николаев — Херсон, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили в пресс-службе КМУ.

По информации пресс-службы, проект Госбюджета-2018 предусматривает расходы на дорожную инфраструктуру в объёме 44 млрд. гривен, что на 11,8 млрд. гривен больше, чем в этом году. В частности, поступления в государственный Дорожный фонд должны составить 32,6 млрд. грн. с возможностью увеличения при перевыполнении поступлений от таможенных платежей.

Из Государственного бюджета будет выделено 4 млрд. гривен на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования по маршруту Львов — Тернополь – Умань, Белая Церковь — Одесса — Николаев — Херсон. Еще 2 млрд. гривен предусмотрено на ремонт автодороги государственного значения М-03 Киев – Харьков – Довжанский и 357,6 млн. грн. — на реализацию государственного проекта «Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования во Львовской области».