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«Расследование трагедии в лагере «Виктория» должно быть абсолютно прозрачным и выяснить всю цепь событий», — Зубко
17:59 / 18.09.2017

ОДЕССА, 18 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что расследование трагедии в лагере «Виктория» «должно быть абсолютно прозрачным и выяснить всю цепь событий», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 18 сентября, в пресс-службе вице-премьер-министра.

Во время проведения в Одессе заседания оперативного штаба ГСЧС в связи с трагедией в детском лагере «Виктория» председательствующий вице-премьер отметил: «Мы должны довести это дело до конца: прозрачно провести расследование и четко определить всех виновников трагедии. Полная прозрачность — от органов местного самоуправления, управления образования всех заведений, чтобы дать возможность правоохранительным органам доступ ко всем документам. Должен быть четкий алгоритм действий».

«Экспертным группам будет поручено отработать вопросы, касающиеся событий, предшествовавших трагедии; совместно со следственными органами в соответствии с процедурой — изучить проектную документацию относительно разрешения на начало строительства, выполнения строительных работ, определения круга подрядчиков, ввода объекта в эксплуатацию, функционирования всех средств безопасности. Процедурно пройти по всем вопросам, связанным с предоставлением абсолютно всех решений городской власти, райгосадминистраций, руководства управления строительства», — добавил он.

Также вице-премьер заявил о необходимости предусмотреть меры усиления ответственности на местах тех людей, которые занимаются вопросами предоставления разрешений, выполнения работ и ввода в эксплуатацию таких серьезных объектов.

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Пётр Липовенко
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Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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