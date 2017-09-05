XIII Украинский муниципальный форум проходит в Одессе

15:48 / 18.09.2017

ОДЕССА, 18 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе состоялось заседание Правления «Ассоциации городов Украины» и открылся XIII Украинский муниципальный форум, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, сегодня, 18 сентября, в Одессе состоялось заседание Правления Всеукраинской ассоциации органов местного самоуправления «Ассоциация городов Украины», на котором наш город представлял Одесский городской голова Геннадий Труханов. В ходе заседания мэры украинских городов обсудили ряд законопроектов и подготовили официальную позицию Ассоциации относительно этих документов.

Также сегодня в Одессе начал свою работу XIII Украинский муниципальный форум, который продлится три дня.

Первый день — «День диалога с органами государственной власти». В заседании приняли участие: вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко, народные депутаты, представители Министерства регионального развития Украины, Министерства финансов Украины, Министерства образования и науки Украины, Министерства здравоохранения и других органов государственной власти, головы городов, поселков и сел Украины.

Перед началом заседания присутствующие почтили минутой молчания память детей, погибших во время пожара в Одесском детском спортивно-оздоровительном лагере «Виктория».

В ходе диалога участники форума обсудили достижения, проблемы и вызовы децентрализационной реформы, вопросы бюджетного и ресурсного обеспечения громад в 2017-2018 годах, а также секторальные реформы в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты.

Второй день форума — «День открытого управления и экономического развития украинских городов». В ходе третьего дня планируется обсудить вопросы энергоэффективности, проблемы реформирования ЖКХ, сотрудничества ОСМД с органами местного самоуправления.