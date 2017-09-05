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Президент назначил нового руководителя Саратской РГА
12:55 / 18.09.2017
ОДЕССА, 18 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Президент Украины назначил нового руководителя Саратской районной государственной администрации Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 18 сентября, в пресс-службе Администрации президента.
По информации пресс-службы, распоряжением Президента Украины №179/2017-рп Антон Лобан назначен председателем Саратской РГА с 26 сентября, с испытательным сроком один месяц.
Соответствующий документ Пётр Порошенко подписал 16 сентября.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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