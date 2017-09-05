Одесса > Новости > Власти Президент назначил нового руководителя Саратской РГА 12:55 / 18.09.2017 ОДЕССА, 18 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Президент Украины назначил нового руководителя Саратской районной государственной администрации Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 18 сентября, в пресс-службе Администрации президента. По информации пресс-службы, распоряжением Президента Украины №179/2017-рп Антон Лобан назначен председателем Саратской РГА с 26 сентября, с испытательным сроком один месяц. Соответствующий документ Пётр Порошенко подписал 16 сентября. версия для печати