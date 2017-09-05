ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Пресс-конференция «Как действуют коррупционные схемы в энергетике по формуле «Роттердам +: «прозрачные» тарифы на электроэнергию для населения и промышленности. Есть ли пути решения проблемы?»
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
Погода




Депутаты горсовета потребовали отставки ряда чиновников и создания правительственной комиссии по пожару в «Виктории»
09:43 / 18.09.2017

ОДЕССА, 18 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Представители нескольких фракций Одесского городского совета подписались под обращением к Президенту с требованием отстранить от должностей ряд высокопоставленных чиновников Одесского городского совета, а также создать правительственную комиссию по установлению причин и виновников пожара в детском лагере «Виктория», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом представители фракций сообщили сегодня, 18 сентября, выступая на аппаратном совещании в мэрии.

Председательствующий на совещании вице-мэр Олесь Янчук первоначально убеждал депутатов «не превращать трагедию в зарабатывание политических баллов», однако депутаты всё же прорвались к трибуне, и им было дано слово.

В озвученном обращении к Президенту депутаты напомнили Петру Порошенко, что он лично посещал лагерь «Виктория», а городские власти гарантировали комфорт и безопасность в отреставрированных корпусах лагеря. Также депутаты потребовали от главы государства создания правительственной комиссии для тщательного расследования причин и установлению виновников трагедии под председательством вице-премьер-министра Геннадия Зубко и отстранить от занимаемых должностей профильных вице-мэров и ряд чиновников. В частности, речь шла о Зинаиде Цвиринько, Андрее Котляре, Петре Рябоконе, Григории Зубове (Департамент оборонной работы и гражданской защиты), Борисе Панове (Управление капитального строительства).

В своих эмоциональных выступлениях депутаты заявили о коррупционных схемах и халатности чиновников, принявших в эксплуатацию отреставрированные корпуса, а также потребовали выяснить причины отключения пожарной сигнализации и другие обстоятельства, приведшие к трагедии.

По данным выступавших, основная версия следствия на данный момент — короткое замыкание проводки.

Также депутаты потребовали принять все меры, чтобы подобные трагедии не повторились в нашем городе.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
Loading...

Последние новости:
18:31 18.09.2017
Прокуратура готовит апелляционную жалобу на оправдательный приговор по фигурантам «дела 2 мая»
18:23 18.09.2017
Суд Черноморска отпустил обвиняемых по «делу 2 мая»
17:59 18.09.2017
«Расследование трагедии в лагере «Виктория» должно быть абсолютно прозрачным и выяснить всю цепь событий», — Зубко
17:21 18.09.2017
Ежегодная хасидская программа стартовала в Одесском аэропорту
16:24 18.09.2017
«После нескольких солнечных дней на этой неделе в Одессе начнутся дожди», — Гидрометцентр


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.968