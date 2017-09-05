Депутаты горсовета потребовали отставки ряда чиновников и создания правительственной комиссии по пожару в «Виктории»

09:43 / 18.09.2017

ОДЕССА, 18 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Представители нескольких фракций Одесского городского совета подписались под обращением к Президенту с требованием отстранить от должностей ряд высокопоставленных чиновников Одесского городского совета, а также создать правительственную комиссию по установлению причин и виновников пожара в детском лагере «Виктория», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом представители фракций сообщили сегодня, 18 сентября, выступая на аппаратном совещании в мэрии.

Председательствующий на совещании вице-мэр Олесь Янчук первоначально убеждал депутатов «не превращать трагедию в зарабатывание политических баллов», однако депутаты всё же прорвались к трибуне, и им было дано слово.

В озвученном обращении к Президенту депутаты напомнили Петру Порошенко, что он лично посещал лагерь «Виктория», а городские власти гарантировали комфорт и безопасность в отреставрированных корпусах лагеря. Также депутаты потребовали от главы государства создания правительственной комиссии для тщательного расследования причин и установлению виновников трагедии под председательством вице-премьер-министра Геннадия Зубко и отстранить от занимаемых должностей профильных вице-мэров и ряд чиновников. В частности, речь шла о Зинаиде Цвиринько, Андрее Котляре, Петре Рябоконе, Григории Зубове (Департамент оборонной работы и гражданской защиты), Борисе Панове (Управление капитального строительства).

В своих эмоциональных выступлениях депутаты заявили о коррупционных схемах и халатности чиновников, принявших в эксплуатацию отреставрированные корпуса, а также потребовали выяснить причины отключения пожарной сигнализации и другие обстоятельства, приведшие к трагедии.

По данным выступавших, основная версия следствия на данный момент — короткое замыкание проводки.

Также депутаты потребовали принять все меры, чтобы подобные трагедии не повторились в нашем городе.