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Депутаты горсовета потребовали отставки ряда чиновников и создания правительственной комиссии по пожару в «Виктории»
09:43 / 18.09.2017
ОДЕССА, 18 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Представители нескольких фракций Одесского городского совета подписались под обращением к Президенту с требованием отстранить от должностей ряд высокопоставленных чиновников Одесского городского совета, а также создать правительственную комиссию по установлению причин и виновников пожара в детском лагере «Виктория», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом представители фракций сообщили сегодня, 18 сентября, выступая на аппаратном совещании в мэрии.
Председательствующий на совещании вице-мэр Олесь Янчук первоначально убеждал депутатов «не превращать трагедию в зарабатывание политических баллов», однако депутаты всё же прорвались к трибуне, и им было дано слово.
В озвученном обращении к Президенту депутаты напомнили Петру Порошенко, что он лично посещал лагерь «Виктория», а городские власти гарантировали комфорт и безопасность в отреставрированных корпусах лагеря. Также депутаты потребовали от главы государства создания правительственной комиссии для тщательного расследования причин и установлению виновников трагедии под председательством вице-премьер-министра Геннадия Зубко и отстранить от занимаемых должностей профильных вице-мэров и ряд чиновников. В частности, речь шла о Зинаиде Цвиринько, Андрее Котляре, Петре Рябоконе, Григории Зубове (Департамент оборонной работы и гражданской защиты), Борисе Панове (Управление капитального строительства).
В своих эмоциональных выступлениях депутаты заявили о коррупционных схемах и халатности чиновников, принявших в эксплуатацию отреставрированные корпуса, а также потребовали выяснить причины отключения пожарной сигнализации и другие обстоятельства, приведшие к трагедии.
По данным выступавших, основная версия следствия на данный момент — короткое замыкание проводки.
Также депутаты потребовали принять все меры, чтобы подобные трагедии не повторились в нашем городе.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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