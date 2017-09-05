«Следствие рассматривает все версии причин пожара в «Виктории» — от халатности до намеренного поджога», — Янчук

09:18 / 18.09.2017

ОДЕССА, 18 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Заместитель Одесского городского головы Олесь Янчук сообщил, что следственные органы, выясняющие причины пожара в датском лагере «Виктория», в настоящее время рассматривают все версии — от халатности до намеренного поджога, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом вице-мэр заявил сегодня, 18 сентября, проводя аппаратное совещание в мэрии.

В начале аппаратного совещания его участники почтили минутой молчания память погибших троих детей, затем О. Янчук вкратце доложил о ходе расследования.

По его словам, задержаны директор лагеря и ответственный за пожарную безопасность, сложила полномочия директор Департамента образования Елена Буйневич. Органы прокуратуры и МВД проводят следственные действия, устанавливая круг лиц, при участии или безучастности которых стала возможна эта трагедия. Следствие рассматривает все версии — от халатности до намеренного поджога.

«Мы никого не будем покрывать. Все виновные будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. Также будут вынесены самые строгие дисциплинарные и кадровые решения», — добавил вице-мэр.

«Морально мы несём ответственность — все, находящиеся в этом здании», — также заявил О. Янчук. Также от имени мэра он дал поручения всем подразделениям исполнительных органов горсовета провести проверки всех мест массового скопления людей — в особенности, детских садов, школ, домов детского творчества, больниц, админзданий.