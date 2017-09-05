|
|
«Следствие рассматривает все версии причин пожара в «Виктории» — от халатности до намеренного поджога», — Янчук
09:18 / 18.09.2017
ОДЕССА, 18 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Заместитель Одесского городского головы Олесь Янчук сообщил, что следственные органы, выясняющие причины пожара в датском лагере «Виктория», в настоящее время рассматривают все версии — от халатности до намеренного поджога, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом вице-мэр заявил сегодня, 18 сентября, проводя аппаратное совещание в мэрии.
В начале аппаратного совещания его участники почтили минутой молчания память погибших троих детей, затем О. Янчук вкратце доложил о ходе расследования.
По его словам, задержаны директор лагеря и ответственный за пожарную безопасность, сложила полномочия директор Департамента образования Елена Буйневич. Органы прокуратуры и МВД проводят следственные действия, устанавливая круг лиц, при участии или безучастности которых стала возможна эта трагедия. Следствие рассматривает все версии — от халатности до намеренного поджога.
«Мы никого не будем покрывать. Все виновные будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. Также будут вынесены самые строгие дисциплинарные и кадровые решения», — добавил вице-мэр.
«Морально мы несём ответственность — все, находящиеся в этом здании», — также заявил О. Янчук. Также от имени мэра он дал поручения всем подразделениям исполнительных органов горсовета провести проверки всех мест массового скопления людей — в особенности, детских садов, школ, домов детского творчества, больниц, админзданий.
|
Поиск:
Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
Loading...
Последние новости:
18:31 18.09.2017
18:23 18.09.2017
17:59 18.09.2017
«Расследование трагедии в лагере «Виктория» должно быть абсолютно прозрачным и выяснить всю цепь событий», — Зубко
17:21 18.09.2017
16:24 18.09.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 1.128
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»