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12 подразделений мэрии и 6 коммунальных учреждений планируют переселить в админздание на Косовской
15:22 / 14.09.2017
ОДЕССА, 14 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Официальный сайт Одесского горсовета обнародовал проект решения о размещении исполнительных органов, коммунальных предприятий и учреждений Одесского городского совета по адресу: Одесса, ул. Косовская, 2-Д, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Согласно тексту доработанного сегодняшним числом проекта, предлагается обеспечить размещение в здании мэрии на ул. Косовская, 2-Д, следующих исполнительных органов, коммунальных предприятий и учреждений горсовета: Департамента предоставления административных услуг Одесского городского совета (в настоящее время находится по адресу: ул. Преображенская, 21, частично — уже на Косовской); Департамента труда и социальной политики (ул. Л. Толстого, 7); Департамента по вопросам обращений граждан (пл. Думская, 1); Департамента документально-организационного обеспечения (пл. Думская, 1); Департамента внутренней политики (ул. Успенская, 52); Департамента городского хозяйства (ул. Успенская, 83/85); Департамента здравоохранения (ул. Коблевская, 13); Департамента экологии и развития рекреационных зон (ул. Дерибасовская, 14); Службы по делам детей (ул. Дерибасовская, 8); Управления по вопросам взаимодействия с органами самоорганизации населения (ул. Дерибасовская, 8); Управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей (ул. Преображенская, 60); Управления рекламы (ул. Преображенская, 66); коммунального предприятия «Одесреклама»; коммунального учреждения «Муниципальная служба развития торговли Одесского городского совета»; коммунального учреждения «Центр медицинской статистики и аналитики»; коммунального учреждения «Городской центр здоровья»; коммунального учреждения «Городской информационно-аналитический центр Одесского городского совета»; коммунального учреждения «Служба по обслуживанию административных зданий исполнительных органов Одесского городского совета», с оформлением соответствующих документов по использованию помещений.
Планы мероприятий по организации размещения предполагается разработать до 1 декабря.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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