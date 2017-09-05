Одесса > Новости > Власти 12 подразделений мэрии и 6 коммунальных учреждений планируют переселить в админздание на Косовской 15:22 / 14.09.2017 ОДЕССА, 14 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Официальный сайт Одесского горсовета обнародовал проект решения о размещении исполнительных органов, коммунальных предприятий и учреждений Одесского городского совета по адресу: Одесса, ул. Косовская, 2-Д, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Согласно тексту доработанного сегодняшним числом проекта, предлагается обеспечить размещение в здании мэрии на ул. Косовская, 2-Д, следующих исполнительных органов, коммунальных предприятий и учреждений горсовета: Департамента предоставления административных услуг Одесского городского совета (в настоящее время находится по адресу: ул. Преображенская, 21, частично — уже на Косовской); Департамента труда и социальной политики (ул. Л. Толстого, 7); Департамента по вопросам обращений граждан (пл. Думская, 1); Департамента документально-организационного обеспечения (пл. Думская, 1); Департамента внутренней политики (ул. Успенская, 52); Департамента городского хозяйства (ул. Успенская, 83/85); Департамента здравоохранения (ул. Коблевская, 13); Департамента экологии и развития рекреационных зон (ул. Дерибасовская, 14); Службы по делам детей (ул. Дерибасовская, 8); Управления по вопросам взаимодействия с органами самоорганизации населения (ул. Дерибасовская, 8); Управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей (ул. Преображенская, 60); Управления рекламы (ул. Преображенская, 66); коммунального предприятия «Одесреклама»; коммунального учреждения «Муниципальная служба развития торговли Одесского городского совета»; коммунального учреждения «Центр медицинской статистики и аналитики»; коммунального учреждения «Городской центр здоровья»; коммунального учреждения «Городской информационно-аналитический центр Одесского городского совета»; коммунального учреждения «Служба по обслуживанию административных зданий исполнительных органов Одесского городского совета», с оформлением соответствующих документов по использованию помещений. Планы мероприятий по организации размещения предполагается разработать до 1 декабря. версия для печати