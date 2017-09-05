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IX Ришельевские академические чтения пройдут в Одессе 21-22 сентября
14:24 / 14.09.2017
ОДЕССА, 14 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — IX ежегодные Ришельевские академические чтения пройдут в Одессе 21-22 сентября, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 14 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, 21-22 сентября на базе Одесского регионального института регионального управления при Президенте Украины (ул. Генуэзская, 22) пройдут IX ежегодные Ришельевские академические чтения.
В ходе Ришельевских чтений будет рассмотрен проект Концепции реформирования системы профессионального обучения государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления, а также выработаны практические рекомендации по усовершенствованию правовых и организационных основ этой системы.
Участникам чтений будут представлены лучшие практики и ключевые тенденции по созданию, усовершенствованию и обеспечению функционирования системы профессиональной подготовки и развития государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления в странах Восточного партнерства и ЕС.
Кроме того, участники форума обсудят актуальные вопросы подготовки магистров по специальности «Публичное управление и администрирование», разработают практические рекомендации по внедрению гражданского образования в систему профессионального обучения государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления, обновление профессиональных учебных программ.
В Ришельевских чтениях примут участие представители центральных органов государственной власти и высших учебных заведений стран инициативы ЕС «Восточное партнерство»; представители стран ЕС и международных организаций; должностные лица Администрации Президента Украины, Секретариата Кабинета Министров Украины, Аппарата Верховной Рады Украины; руководители служб управления персоналом министерств, других центральных органов исполнительной власти, высших учебных заведений, которые проводят подготовку магистров в отрасли знаний «Публичное управление и администрирование», центров переподготовки и повышения квалификации работников органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций, институтов гражданского общества; международные и отечественные эксперты.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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