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Сегодня состоится внеочередное заседание одесского исполкома
09:01 / 14.09.2017

ОДЕССА, 14 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 14 сентября, в 11:00 начнется внеочередное заседание исполнительного комитета Одесского горсовета, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, в повестку дня сегодняшнего внеочередного заседания включён 1 вопрос: о внесении на рассмотрение Одесского городского совета проекта решения «Об утверждении Городской комплексной программы энергоэффективности в г. Одессе на 2017-2021 годы».

Докладывает директор Департамента экономического развития горсовета Сергей Тетюхин.

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