Одесса > Новости > Власти Сегодня состоится внеочередное заседание одесского исполкома 09:01 / 14.09.2017 ОДЕССА, 14 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 14 сентября, в 11:00 начнется внеочередное заседание исполнительного комитета Одесского горсовета, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 14 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета. По информации департамента, в повестку дня сегодняшнего внеочередного заседания включён 1 вопрос: о внесении на рассмотрение Одесского городского совета проекта решения «Об утверждении Городской комплексной программы энергоэффективности в г. Одессе на 2017-2021 годы». Докладывает директор Департамента экономического развития горсовета Сергей Тетюхин. версия для печати