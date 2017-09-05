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Сегодня состоится внеочередное заседание одесского исполкома
09:01 / 14.09.2017
ОДЕССА, 14 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 14 сентября, в 11:00 начнется внеочередное заседание исполнительного комитета Одесского горсовета, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 14 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, в повестку дня сегодняшнего внеочередного заседания включён 1 вопрос: о внесении на рассмотрение Одесского городского совета проекта решения «Об утверждении Городской комплексной программы энергоэффективности в г. Одессе на 2017-2021 годы».
Докладывает директор Департамента экономического развития горсовета Сергей Тетюхин.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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