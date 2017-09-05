Губернатор требует переименовать детские лагеря труда в лагеря отдыха

16:09 / 11.09.2017

ОДЕССА, 11 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский губернатор Максим Степанов возмущён тем, что ряд областных детских лагерей отдыха до сих пор называются лагерями труда, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом председатель ОГА заявил сегодня, 11 сентября, на расширенном аппаратном совещании.

Во время доклада директора Департамента образования и науки ОГА Александра Лончака об итогах летнего отдыха детей Одесчины, губернатор Максим Степанов задал вопрос, почему детские лагеря отдыха называются лагерями труда: «Подскажите мне, что дети делают в таких лагерях? Они там трудятся? Что-то красят, пилят, работают?», — спросил губернатор.

На это руководитель профильного департамента ответил, что, дескать, название осталось ещё с советских времён. А дети, естественно, там не работают, а отдыхают, как и положено в детских спортивно-оздоровительных лагерях.

Примечательно, что лагерей с таким названием (лагерей труда), по данным А. Лончака, в области осталось ещё 23 и в этом году в них отдохнуло 1 тыс. 863 ребёнка.

М. Степанов, в свою очередь, дал распоряжение переименовать лагеря труда в лагеря отдыха для детей в рамках закона о декоммунизации и доложить об этом на следующем аппаратном совещании.