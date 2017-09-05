Представители Таировской громады и поселкового совета требуют вернуть паспорт поселковому голове

15:21 / 11.09.2017

ОДЕССА, 11 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Представители Таировской громады и депутатского корпуса Таировского поселкового совета сегодня, 11 сентября, в ходе митинга перед зданием ОГА и на пресс-конференции в ИА «Контекст-Причерноморье» потребовали вернуть незаконно отобранный паспорт поселковому голове Хасану Хасаеву, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

На пресс-конференцию в агентство активисты движения за возврат паспорта Таировскому поселковому голове пришли после встречи с губернатором Максимом Степановым, который после митинга встретился с ними, чтобы выслушать суть вопроса. Кроме того, М. Степанов «взял в работу и под личный контроль» ситуацию, которая сложилась ещё в конце 2016 года. Именно тогда судебным решением у Таировского поселкового головы был изъят паспорт.

«При этом, после прочтения решения судья мне крикнула, что паспорт мы у вас забираем, но гражданства не лишаем. Действительно, это было бы трудно, если учесть, что гражданства у нас в стране может лишить только лично Президент», — рассказал сам Хасан Хасаев.

Как отметил Таировский поселковый голова, все эти судебные инсинуации, тем более, решения полны абсурда, поскольку на территории бывшего Союза, а затем и Независимой Украины он проживает с 1980 года. Здесь родились его двое детей, которым сейчас 34 и 32 года, тут проживают его шестеро внуков.

По словам его адвоката Евгения Яковых, «суд отчего-то взял во внимание какую-то «левую» справку, неизвестно кем выданную, о том, что гражданин Хасаев проживает на территории Украины только с 1996 года, украинское гражданство, якобы, не оформлял и, следовательно, не является гражданином Украины», — подчеркнул адвокат.

При этом ещё в 2015 году на выборах в местные советы Х. Хасаев с большим отрывом от соперников был избран Таировским поселковым головой, что, согласно украинскому законодательству, было бы невозможно без украинского гражданства.

«Этого-то ему и не прощают. Как и то, что только при его руководстве впервые за много десятилетий был разработан генеральный план развития Таировских земель, куда входит 14 жилмассивов и посёлков. Причём планы развития были созданы и по каждому из жилмассивов в отдельности. Но главное, что началась их реализация. В частности, построены 2 школы и крупнейший в области спортивно-развлекательный комплекс в жилмассиве «Ульяновка». Разработан генплан жилмассива «Дружный», более известного как «Царское село», расширена дорога в районе Китайского рынка. Отремонтирован впервые за 30 лет Дом культуры. За неполные 2 года каденции Хасанова на 100% заасфальтирован Таировский посёлок, а его улицы на 100% освещены. Решаются социально-бытовые вопросы населения, которое составляет от 70 до 90 тыс. человек. Завершается строительство амбулатории на 12 кабинетов и строительство нового детсада», — рассказал депутат Таировского поселкового совета Дмитрий Дикий.

По словам депутата, также предусмотрены строительство и содержание на местном балансе пункта полиции в жилмассиве «Радужный», а в жилмассиве «Червоный хутор» — строительство нового детского сада. Кроме того, Д. Дикий уверен, что Хасану Хасаеву «просто-таки необходимо дать поработать ещё не менее 10 лет, в результате чего территория Таировской поселковой громады станет лучшей в регионе».

Сам Х. Хасаев выразил готовность идти на новые выборы, поскольку уверен в успехе: «Со мной моя команда. Если ко мне в кабинет завтра придёт человек 20 и скажет, что выражает мне недоверие, — я сам уйду. Меня можно убить. Но подлыми методами меня не сломить. За неполных 2 года я прошёл 80 судов — это, похоже, личный рекорд. За время своей трудовой биографии я создал 2 тысячи рабочих мест. С этим нужно считаться. А мои оппоненты, в случае прихода к власти в Таировской громаде, намерены заняться коммерческими проектами вместо социальных. Ещё бы — Таировские земли на много километров тянутся вдоль моря», — подчеркнул Х. Хасаев.

Адвокат поселкового головы также заявил, что для разрешения вопроса с незаконным изъятием паспорта они намерены обращаться к Президенту Украины.