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Президент назначил нового главу Ширяевской РГА
10:48 / 11.09.2017
ОДЕССА, 11 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Президент назначил нового председателя Ширяевской районной государственной администрации Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 11 сентября, в пресс-службе Администрации Президента.
По информации пресс-службы, распоряжением Президента Украины №173/2017-рп Виктор Дамаскин назначен председателем Ширяевской районной государственной администрации с 11 сентября, с испытательным сроком один месяц.
Соответствующий документ Пётр Порошенко подписал 8 сентября.
Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», предыдущий руководитель Ширяевской РГА Тарас Бойко был уволен с должности в начале февраля этого года «согласно поданному им заявлению».
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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