Одесса > Новости > Власти Президент назначил нового главу Ширяевской РГА 10:48 / 11.09.2017 ОДЕССА, 11 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Президент назначил нового председателя Ширяевской районной государственной администрации Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 11 сентября, в пресс-службе Администрации Президента. По информации пресс-службы, распоряжением Президента Украины №173/2017-рп Виктор Дамаскин назначен председателем Ширяевской районной государственной администрации с 11 сентября, с испытательным сроком один месяц. Соответствующий документ Пётр Порошенко подписал 8 сентября. Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», предыдущий руководитель Ширяевской РГА Тарас Бойко был уволен с должности в начале февраля этого года «согласно поданному им заявлению». версия для печати